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Uzmanpara Çinli gayrimenkul geliştiricisi yeni kredi aldı
Haberler Uzmanpara Çinli gayrimenkul geliştiricisi yeni kredi aldı

Çinli gayrimenkul geliştiricisi yeni kredi aldı

Çin'in gayrimenkul geliştirme devlerinden China Vanke, Bank of China'dan yeni bir kredi aldı.

21.05.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Çinli gayrimenkul geliştiricisi yeni kredi aldı

Shenzhen merkezli Vanke, Bank of China'nın şehirdeki şubesinden 1,2 milyar yuan (166 milyon dolar) kredi aldığını borsaya bildirdi. Yapılan bildirime göre alınan yeni kredi, Changzhou'daki bir geliştirme projesi için kullanılacak.

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Vanke ve bağlı ortaklıklarının bu ay aldıkları toplam kredi tutarı, alınan bu son kredi ile birlikte 1 milyar doların üzerine çıktı.

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