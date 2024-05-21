Çinli gayrimenkul geliştiricisi yeni kredi aldı

Shenzhen merkezli Vanke, Bank of China'nın şehirdeki şubesinden 1,2 milyar yuan (166 milyon dolar) kredi aldığını borsaya bildirdi. Yapılan bildirime göre alınan yeni kredi, Changzhou'daki bir geliştirme projesi için kullanılacak.

Haberin Devamı

Vanke ve bağlı ortaklıklarının bu ay aldıkları toplam kredi tutarı, alınan bu son kredi ile birlikte 1 milyar doların üzerine çıktı.