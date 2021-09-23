Çip krizinin maliyeti 210 milyar doları bulacak

Bloomberg'in haberine göre AlixPartners tarafından yapılan tahminde çip sorunlarının küresel otomobil üretimini bu yıl 7,7 milyon adet azaltacağı öngörüldü. Kuruluş rakamı daha önce 3,9 milyon adet tahmin ediyordu.

Şirket, küresel çip arzında sorunların çabalara rağmen arttığına dikkat çekti. Otomobil üreticilerinin stoklarını tükettiğine ve diğer sektörlerin de açığı kapatacak alanlarının kalmadığına vurgu yaptı.