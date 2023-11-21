Citi, çinko fiyat tahminini yükseltti

Güncellenen küresel çinko arz ve talep dengesinin 2024'te rafine fazlanın daralacağını gösterdiğini belirten Citi, 2023'te 185 bin ton olan arz fazlasının 2024'te 144 bin tona ineceğini öngördü.

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Citi'nin temel varsayımı önümüzdeki 3-6 ay boyunca fiyatlandırma üzerinde ağırlığını sürdürecek olan arz fazlası koşullarının devam edeceği yönünde.