Citi demir cevheri fiyat beklentisini düşürdü
Citi, 2025 yılı demir cevheri fiyat tahminini 95 dolar/tona düşürdü.
20.08.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
Citi geçtiği notta, "Geçen haftaki satış dalgalarına rağmen temellerin bozulması nedeniyle demir cevheri için 0-3 ay fiyat tahminimizi 95 dolar/tondan 85 dolar/tona düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Haberin Devamı
Citi, 2025 yılı için ise tahminleri 100 dolar/tondan 95 dolar/tona düşürürken fiyatların hem olumlu hem de olumsuz Çin politikası sürprizlerine karşı hassas olmasına rağmen uzun vadede demir cevherine yönelik düşüşü sürdürdüklerini belirtti.