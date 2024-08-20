Citi demir cevheri fiyat beklentisini düşürdü

Citi geçtiği notta, "Geçen haftaki satış dalgalarına rağmen temellerin bozulması nedeniyle demir cevheri için 0-3 ay fiyat tahminimizi 95 dolar/tondan 85 dolar/tona düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Citi, 2025 yılı için ise tahminleri 100 dolar/tondan 95 dolar/tona düşürürken fiyatların hem olumlu hem de olumsuz Çin politikası sürprizlerine karşı hassas olmasına rağmen uzun vadede demir cevherine yönelik düşüşü sürdürdüklerini belirtti.