Citi küresel büyüme tahminini yükseltti

Küresel ekonomi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1,9'dan 2,2'ye çıkaran Citigroup, büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine neden olarak iyileşen makroekonomik trendleri gösterdi.

2023 yılı için büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilse de yüzde 2,2 son 40 yılın en yavaş büyümesi olacak.

Citigroup ekonomistleri ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizi 3 kez artırarak yüzde 5 bandına taşıyacağını da öngördü.