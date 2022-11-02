Citi petrol tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Citi Research dün yayınladığı raporda petrol fiyatlarının aralık ayına girerken yükselmesini beklediklerini ifade ederek, 2022 yılı dördüncü çeyrek ve 2023 yılı ilk çeyrek için petrol fiyat tahminlerini 4-6 hafta önceki beklentilerine göre yukarı yönlü revize etti.

Brent petrolde 2022 yılı dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 97 dolar/varil olacağını tahmin eden Citi, 2023 yılı ilk çeyrekte ortalama fiyatın 95 dolar/varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

2023 yılı dördüncü çeyrekte brent petrol için ortalama fiyatın 82 dolar/varil seviyesine kadar gerileyeceğini de tahmin eden Citi, 2023 yılının tamamı için ortalama fiyatı 88 dolar/varil olarak tahmin etti.