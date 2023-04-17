Citi'den altın tahmini

Citi, 2023 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7.9 artırarak 2050 dolar/ons seviyesine çıkardı.

Altın fiyatında yukarı hareketin devam için 2075-2100 dolar/ons aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citi, fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023 yılının ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.