Citi'den altın tahmini
Citi, 2023 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7.9 oranında yükseltti.
17.04.2023 - 09:07 |
Citi, 2023 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7.9 artırarak 2050 dolar/ons seviyesine çıkardı.
Altın fiyatında yukarı hareketin devam için 2075-2100 dolar/ons aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citi, fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023 yılının ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.
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