Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaCiti'den bakır tahmini
HaberlerUzmanparaCiti'den bakır tahmini

Citi'den bakır tahmini

Citi, bakır için 3 aylık fiyat tahminini yükseltti.

15.08.2025 - 14:36 |
Citi'den bakır tahmini

Citigroup, değişen piyasa dinamikleri ve daha sıkı kısa vadeli arz göstergelerini yansıtarak bakırdaki düşüş görünümünü yumuşattı ve üç aylık fiyat tahminini metrik ton başına 8.800 dolardan 9.200 dolara yükseltti. Revize edilen tahmin, halen mevcut piyasa seviyelerinin altında olsa da, arz kısıtlamaları ve arbitraj fırsatlarına ilişkin işaretler nedeniyle bankanın daha ılımlı bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor.

Citi analistleri, 510.000 tonluk ABD bakır stokunun kademeli olarak çözüldüğüne işaret etti. Banka, bu sürecin hızlı bir düşüşten ziyade birkaç ay içinde gerçekleşmesini bekliyor ve piyasada yakın vadede sıkışıklığın devam edebileceğini öne sürüyor. Citi'nin güncellenmiş görünümü temkinli bir tonu korumasına rağmen, fiziki piyasa göstergelerinin fiyatlar için kısa vadeli destek sağlaması nedeniyle bankanın eskisine göre daha az aşağı yönlü risk gördüğünü gösteriyor.

Bakan Bolat: Son 5 yıldaTürk ekonomisini 1 trilyon 322 milyar dolara taşıdık

Bakan Bolat: Son 5 yıldaTürk ekonomisini 1 trilyon 322 milyar dolara taşıdık

Vincenzo Montella'dan Jose Mourinho'ya ziyaret!

Vincenzo Montella'dan Jose Mourinho'ya ziyaret!