Citi'den bakır tahmini

Citigroup, değişen piyasa dinamikleri ve daha sıkı kısa vadeli arz göstergelerini yansıtarak bakırdaki düşüş görünümünü yumuşattı ve üç aylık fiyat tahminini metrik ton başına 8.800 dolardan 9.200 dolara yükseltti. Revize edilen tahmin, halen mevcut piyasa seviyelerinin altında olsa da, arz kısıtlamaları ve arbitraj fırsatlarına ilişkin işaretler nedeniyle bankanın daha ılımlı bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor.



Citi analistleri, 510.000 tonluk ABD bakır stokunun kademeli olarak çözüldüğüne işaret etti. Banka, bu sürecin hızlı bir düşüşten ziyade birkaç ay içinde gerçekleşmesini bekliyor ve piyasada yakın vadede sıkışıklığın devam edebileceğini öne sürüyor. Citi'nin güncellenmiş görünümü temkinli bir tonu korumasına rağmen, fiziki piyasa göstergelerinin fiyatlar için kısa vadeli destek sağlaması nedeniyle bankanın eskisine göre daha az aşağı yönlü risk gördüğünü gösteriyor.