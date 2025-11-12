Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaCiti'den bakır tahmini
HaberlerUzmanparaCiti'den bakır tahmini

Citi'den bakır tahmini

Citi, bakır fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde ortalama 12.000 dolar/ton seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

12.11.2025 - 09:34 | | Foreks Haber
Citi'den bakır tahmini

Banka, olumlu senaryoda bu rakamın 14.000 dolar/ton seviyesine kadar çıkabileceğini belirtiyor. 2025 yılı sonuna kadar ise bakırın yaklaşık 11.000 dolar/ton seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Citi, kısa vadede fiziksel talepteki durgunluğa rağmen, 2026 için daha olumlu temel göstergelerin fiyatlamaya yansıyacağını ifade ediyor. Banka, olumlu katalizörlerin ortaya çıkması halinde 12.000 dolar/ton seviyesinin daha erken gerçekleşebileceğini vurguluyor.

Son dakika... Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncusu Serkan Balbal'ın ifadesi İBB iddianamesinde! 'Çalışanlara Rolex dağıtırdı'

Son dakika... Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncusu Serkan Balbal'ın ifadesi İBB iddianamesinde! 'Çalışanlara Rolex dağıtırdı'

Gördüğünüz tüm kılıfları unutun: En garip telefon kılıfı duyuruldu

Gördüğünüz tüm kılıfları unutun: En garip telefon kılıfı duyuruldu