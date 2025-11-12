Citi'den bakır tahmini

Banka, olumlu senaryoda bu rakamın 14.000 dolar/ton seviyesine kadar çıkabileceğini belirtiyor. 2025 yılı sonuna kadar ise bakırın yaklaşık 11.000 dolar/ton seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.

Citi, kısa vadede fiziksel talepteki durgunluğa rağmen, 2026 için daha olumlu temel göstergelerin fiyatlamaya yansıyacağını ifade ediyor. Banka, olumlu katalizörlerin ortaya çıkması halinde 12.000 dolar/ton seviyesinin daha erken gerçekleşebileceğini vurguluyor.