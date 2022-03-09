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Citi'den kritik altın tahmini

Citi, Ukrayna krizi ve küresel ekonomideki yansımaları sonrasında altın ve gümüş için tahminlerine revize etti.

09.03.2022 - 07:18 |
Citi'den kritik altın tahmini

Citi, Ukrayna krizinin yumuşak bir makro inişe yol açacağı öngörüsüyle gelecek 6-12 ay için altın ve gümüş tahminlerini 1875 dolar/ons ve 24,50 dolar/ons olarak revize etti. 

Citi, 2022'nin ikinci yarısı veya 2023 yılında resesyon olasılığının yükselmesi halinde ise altında 2350-2500 dolar/ons ve gümüşte 35-40 dolar/ons olasılığının hedeflenebileceğini vurguladı.

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