Citi'den kritik altın tahmini

Citi, Ukrayna krizinin yumuşak bir makro inişe yol açacağı öngörüsüyle gelecek 6-12 ay için altın ve gümüş tahminlerini 1875 dolar/ons ve 24,50 dolar/ons olarak revize etti.

Citi, 2022'nin ikinci yarısı veya 2023 yılında resesyon olasılığının yükselmesi halinde ise altında 2350-2500 dolar/ons ve gümüşte 35-40 dolar/ons olasılığının hedeflenebileceğini vurguladı.