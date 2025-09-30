Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaCiti'den petrol fiyatı tahmini
HaberlerUzmanparaCiti'den petrol fiyatı tahmini

Citi'den petrol fiyatı tahmini

Citi, 2026 Brent petrol fiyatı tahminini düşürdü.

30.09.2025 - 15:02 | | Foreks Haber
Citi'den petrol fiyatı tahmini

Citi, 2026 yılı için Brent petrol varil fiyatı tahminini 65 dolardan 62 dolara çekti. Bu düşüş, OPEC+ grubunun günlük 1.6 milyon varillik üretim kesintilerini azaltacağı ve OPEC dışı ülkelerden gelen arzın güçlü şekilde artacağı beklentilerine dayanıyor.

Haberin Devamı

Banka, Çin'in stratejik stoklama faaliyetleri ve OECD ülkelerindeki envanter artışlarının fiyatlara bir miktar destek sağlayacağını belirtti. Bu faktörlerin, olası bir fiyat düşüş riskini sınırlayarak piyasayı dengeleyici bir rol oynayacağı vurgulandı.

FIFA ve UEFA'dan İsrail kararı! İspanya'dan rest

FIFA ve UEFA'dan İsrail kararı! İspanya'dan rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan MGK sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan MGK sona erdi