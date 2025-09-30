Citi'den petrol fiyatı tahmini

Citi, 2026 yılı için Brent petrol varil fiyatı tahminini 65 dolardan 62 dolara çekti. Bu düşüş, OPEC+ grubunun günlük 1.6 milyon varillik üretim kesintilerini azaltacağı ve OPEC dışı ülkelerden gelen arzın güçlü şekilde artacağı beklentilerine dayanıyor.

Banka, Çin'in stratejik stoklama faaliyetleri ve OECD ülkelerindeki envanter artışlarının fiyatlara bir miktar destek sağlayacağını belirtti. Bu faktörlerin, olası bir fiyat düşüş riskini sınırlayarak piyasayı dengeleyici bir rol oynayacağı vurgulandı.