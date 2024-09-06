Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaCiti'den petrol tahmini
HaberlerUzmanparaCiti'den petrol tahmini

Citi'den petrol tahmini

OPEC+'ın Ekim ayında yapmayı planladığı üretim artışını 2 ay erteleme kararına rağmen Citi, petrol fiyatlarının gerilemeye devam edeceğini öngördü.

06.09.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Citi'den petrol tahmini

OPEC'in üretim artışını ertelemesinin ve devam eden jeopolitik ve finansal pozisyonlanmanın Brent petrolüne 70-72 dolar aralığında destek sağlayacağını öngördüklerini belirten Citi, 80 dolar seviyesine doğru bir toparlanmanın satış olarak kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Haberin Devamı

Citi, 2025 yılında ortaya çıkacak kayda değer arz fazlası ile birlikte fiyatın 60 dolara düşmesini beklediklerini vurguladı.

Misli'de günün şampiyon tercihleri

Misli'de günün şampiyon tercihleri

Mazot ve gübre destekleri artırıldı! Tarımda yeni destekleme modeli

Mazot ve gübre destekleri artırıldı! Tarımda yeni destekleme modeli