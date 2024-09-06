Citi'den petrol tahmini
OPEC+'ın Ekim ayında yapmayı planladığı üretim artışını 2 ay erteleme kararına rağmen Citi, petrol fiyatlarının gerilemeye devam edeceğini öngördü.
06.09.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
OPEC'in üretim artışını ertelemesinin ve devam eden jeopolitik ve finansal pozisyonlanmanın Brent petrolüne 70-72 dolar aralığında destek sağlayacağını öngördüklerini belirten Citi, 80 dolar seviyesine doğru bir toparlanmanın satış olarak kullanılması tavsiyesinde bulundu.
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Citi, 2025 yılında ortaya çıkacak kayda değer arz fazlası ile birlikte fiyatın 60 dolara düşmesini beklediklerini vurguladı.