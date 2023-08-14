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Citigroup, Tayvan'daki operasyonunu sattı

Citigroup'un Tayvan'daki tüketici bankacılığı biriminde önemli bir satış gerçekleşti.

14.08.2023 - 09:37 |
Citigroup, Tayvan'daki operasyonunu sattı

Citigroup, Tayvan'daki tüketici bankacılığı operasyonunun Singapurlu DBS Group'a satışını tamamladığını duyurdu. 

Citi, perakende bankacılık, kredi kartı, ipotek ve teminatsız kredi işlerinin yanı sıra 3 bine yakın çalışanı DBS'ye devretti. 

Banka, Tayvan'daki kurumsal bankacılık operasyonunu satıştan hariç tuttu. 

Citi, Tayvan'ın yanı sıra  Avustralya, Bahreyn, Hindistan, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'da tüketici bankacılığı operasyonlarının satışını bu yıl içinde tamamlamayı planlıyor.

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