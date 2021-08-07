Coca-Cola'dan Özbekistan’a yatırım

Coca-Cola İçecek (CCI) ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) çoğunluk hissesi için Hisse Alım Sözleşmesini imzaladı. Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın özelleştirilmesi için düzenlenen rekabetçi açık satış sürecine katılan CCI, 430 milyon dolar değerindeki CCBU’nun %57,118 hissesi için 252,28 milyon dolarlık nihai teklifi sundu. Sürecin hisse satın alım sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde, düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat onayların alınmasıyla tamamlanması bekleniyor. Onayları takiben satın alım işleminin CCI’ın konsolide kârlılığına anında katkı sağlaması öngörülüyor.



Özbekistan'ı, mevcut faaliyet gösterdikleri coğrafyaya uygun bir ülke olarak gördüklerini belirten Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Özbekistan’ın katılımıyla 11 ülkede 435 milyonun üzerinde bir nüfusa hizmet sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. CCI olarak Orta Asya’daki deneyimimiz ile büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Başarır sözlerini “CCI’nın güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon stratejisinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübesinin kısa sürede CCBU’ya da yansımasını hedefliyoruz” diye sürdürdü.



Faaliyetlerini Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan'da sürdüren CCI, 8.500'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. CCI, toplam 26 fabrikası ile 400 milyonluk tüketici kitlesine geniş bir içecek yelpazesi sunuyor. Bölgede güçlü bir sanayi varlığı oluşturan CCI, Kafkasya ve Orta Asya'da 5 ülkedeki 6 fabrikasında 1.600 kişiye istihdam sağlıyor. CCI, gelişmekte olan ve öncü pazarlarda kanıtlanmış bölgesel uzmanlığı ve bilgisi ile Özbekistan pazarında alkolsüz içecek sektörünün büyümesini desteklemeyi, hem ülke ekonomisi hem de CCI için değer yaratmayı hedefliyor.