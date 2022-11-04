Coinbase zarar etti

Bitcoin gibi dijital varlıklarda işlem hacminin azalması Coinbase Global'in zarar etmesinde etkili oldu.

Coinbase, 30 Eylül'de sona eren 3 ayda 544,6 milyon dolar, hisse başına 2,43 dolar zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde 406,1 milyon dolar, hisse başına 1,62 dolar kar etmişti.

Üçüncü çeyrekte ciro yüzde 53 azalarak 576 milyon dolara indi.