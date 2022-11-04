Coinbase zarar etti
ABD merkezli kripto para borsası Coinbase Global yüksek enflasyon, artan faizler ve jeopolitik gerilimlerin riskli varlıklar için talebi zayıflatmasının etkisiyle üçüncü çeyrekte zarar etti.
04.11.2022 - 09:40 |
Bitcoin gibi dijital varlıklarda işlem hacminin azalması Coinbase Global'in zarar etmesinde etkili oldu.
Coinbase, 30 Eylül'de sona eren 3 ayda 544,6 milyon dolar, hisse başına 2,43 dolar zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde 406,1 milyon dolar, hisse başına 1,62 dolar kar etmişti.
Üçüncü çeyrekte ciro yüzde 53 azalarak 576 milyon dolara indi.
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