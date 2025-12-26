Çok uluslu şirketlerin vergi esasları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Yerel ve Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, OECD nezdinde yayımlanan Model Kurallar ve Yorumları ile İdari Rehberler de dikkate alınarak, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin konusuna, mükellefine, matrahına, oranına, hesaplanmasına, istisna ve muafiyetlerine, beyan ve ödemesine, geçiş sürecine ilişkin açıklamalar ve örnekler ile diğer uygulama usul ve esaslarına yer verildi.

Geçen yıl Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, kapsama giren çok uluslu işletme gruplarına asgari düzeyde kurumlar vergisi uygulanmasını teminen, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi ihdas edilmişti.

Söz konusu düzenlemede, 2024 hesap dönemi ve izleyen dönemlerde elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, önceki 4 hesap döneminin en az 2'sinde yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro karşılığı Türk lirasını aşan çok uluslu işletme gruplarının, faaliyet gösterdikleri ülkelerde elde ettikleri kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin asgari kurumlar vergisi oranına (yüzde 15) eşitlenmesini sağlayan ilave bir vergileme sistemi oluşturulmuştu.