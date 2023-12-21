Commerzbank hisse geri alımı yapacak

Commerzbank, Avrupa Merkez Bankası'ndan 600 milyon euroya kadar hisse geri alımı için onay alındığını açıkladı.

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Commerzbank yaptığı açıklamada yönetim kurulunun muhtemelen ocak ayı başlarında onay alımını sonuçlandıracağını söyledi.

Banka, "Hisse geri alımı için tüm ön koşullar yerine getirilmiştir" dedi.

Banka eylül ayında yaptığı açıklamada yatırımcılar için ödeme politikasını yenilediğini ve 2024 yılı için karın en az %70'i oranında bir getiri hedeflediğini belirtti.

Commerzbank ayrıca 2025'ten 2027'ye kadar temettü ve hisse geri alımlarında "%50'nin çok üzerinde" bir ödeme oranı bekliyor.

2023'teki bir geri alım programı 122 milyon euroluk hisse alımıyla sonuçlandı.