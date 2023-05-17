Commerzbank karını ikiye katladı

Commerzbank ilk çeyrekte net karını 298 milyon eurodan 580 milyon euro seviyesine çıkardı. Analistler 481 milyon euro kar bekliyordu.

İlk çeyrekte net faiz geliri 1,95 milyar euro olurken, net komisyon geliri 915 milyar euroya ulaştı.

Commerzbank Başkanı Manfred Knof yaptığı açıklamada, "2023'e çok iyi bir başlangıç yaptık. 2023 hedeflerimizi yakalama yolundayız" dedi.

Banka, 2023 yılının tamamında net karının 2022 yılını aşmasını ve faiz gelirinin 7 milyar euro olmasını bekliyor.