Commerzbank'tan dolar tahmini

Commerzbank ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Veri takvimi söz konusu olduğunda ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri yayınlanacak ve bu veriler en azından piyasada biraz dikkat çekecektir. Yumuşak iniş işaretleri güçlenirse, bu dolar için de olumlu olacaktır, çünkü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) muhtemelen yakın zamanda temel faiz oranını düşürmeyeceği anlamına gelecektir" değerlendirmesini yaptı.

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"Elbette veriler bugün hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak bu ekonomik iyimserleri caydırmak için yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla bu durum dolar üzerinde pek baskı yaratmayacaktır" ifadelerini de kullanan ekonomistler, "Orta Doğu'daki çatışmalarda bir gevşeme olmadığı sürece de doların talep görmeye devam etmesi muhtemeldir" tespitinde bulundu.