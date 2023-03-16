Credit Suisse, 54 milyar dolar borç alacak

Yapılan açıklamaya göre İsviçre Merkez Bankası'ndan bir likidite kolaylığı sağlayacak olan Credit Suisse, 3 milyar İsviçre frangı tutarında ABD doları ve euro cinsinden tahvilini geri almak için çağrı yapacak.

SNB, 2008 yılındaki global finansal krizden bu yana görülmemiş bir adım atarak Credit Suisse'ye bugüne kadarki en büyük finansman desteğini verdi.

Credit Suisse CEO'su Ulrich Körner yaptığı açıklamada "Bu tedbirler stratejik bir dönüşün içinde bulunduğumuz ortamda Credit Suisse'yi güçlendirmek için kararlı adımı kanıtlıyor. Ben ve ekibim müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde daha basit ve daha odaklı bir bankayı ortaya koymak için hızlı şekilde ilerlemeye kararlıyız" dedi.