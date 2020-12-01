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01.12.2020 - 10:34 |

Credit Suisse 680 milyon dolar ödeyebilir

Credit Suisse, finansal hizmetler şirketi MBIA ile ABD mortgage destekli menkul kıymetlerine (RMBS) ilişkin olarak 10 yıldır devam eden anlaşmazlık çerçevesinde yaklaşık 680 milyon dolar ödemek zorunda kalabileceğini bildirdi.

Credit Suisse 680 milyon dolar ödeyebilir
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Yapılan açıklamada, anlaşmazlığın taşındığı mahkemenin yargısının tarafların bu mortgage destekli menkul kıymetlerden gördükleri zararlara ilişkin tahminlerini sunmalarını istediğini belirten Credit Suisse, bu gelişmenin 680 milyon dolara varan bir ödeme yapması yönünde karar çıkmasına yol açabileceğini vurguladı.

Credit Suisse, bu dava ile ilişkili olarak 300 milyon dolar karşılık ayırmış olduğunu da belirtti.

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