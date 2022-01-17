Credit Suisse Başkanı Horta-Osorio istifa etti
İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse'in Başkanı Antonio Horta-Osorio bir yıldan kısa bir süre önce üstlendiği görevinden istifa etti.
17.01.2022 - 08:28 |
Horta-Osorio, Credit Suisse Yönetim Kurulu'nun seyahatleri ve kişisel harcamaları konusunda iç soruşturma başlatma kararının ardından istifasını duyurdu.
"Benim kişisel eylemlerimin banka için zorluklara yol açmasından üzüntü duydum" ifadelerini kullanan Horta-Osorio, bankanın çıkarlarını ve hissedarları korumak için istifa kararı aldığını belirtti.
Credit Suisse, Horta-Osorio'dan boşalan göreve yönetim kurulu üyesi Axel Lehmann'ı getirdi. Daha önce UBS'de görev yapan Lehmann, 2021 yılının ikinci yarısında Credit Suisse'e katılmış ve risk komitesi başkanlığını üstlenmişti.