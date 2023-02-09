Credit Suisse'nin zararı 14 yılın zirvesine çıktı
İsviçre'nin ikinci büyük bankası olan Credit Suisse Group'un zararı 2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
09.02.2023 - 09:33 |
Credit Suisse, 2022 yılının son çeyreğinde 1,39 milyar İsviçre frangı zarar etti. Analistler ise 1,34 milyar İsviçre frangı zarar bekliyordu.
2022 yılının tamamında ise Credit Suisse'nin zararı 7,29 milyar İsviçre frangı seviyesine ulaştı.
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