Credit Suisse'nin zararı 14 yılın zirvesine çıktı

Credit Suisse, 2022 yılının son çeyreğinde 1,39 milyar İsviçre frangı zarar etti. Analistler ise 1,34 milyar İsviçre frangı zarar bekliyordu.

2022 yılının tamamında ise Credit Suisse'nin zararı 7,29 milyar İsviçre frangı seviyesine ulaştı.