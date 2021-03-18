Cüneyt Paksoy'dan piyasa açıklaması

Stratejist Cüneyt Paksoy, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını, Türkiye için yapılan olumlu değerlendirmeleri ve piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı.

Fed kararına ilişkin Paksoy, "Masada uzun süre kalacaklarının teyidini vermiş oldular. Fakat bugün piyasada 1.70 üzerinde ABD 10 yıllıklar faizinin olması düşündürücü." ifadelerini kullandı.

Dolar endeksine ilişkin açıklamalarda bulunan Paksoy, "Global ölçekte endeks 90'ın altına gelmedikçe baskı devam edecek." diye konuştu.

Vatandaşın yakından takip ettiği dolar/TL ile ilgili de konuşan Cüneyt Paksoy, kurdaki beklentileri açıkladı ve önemli noktalara değindi.

Borsa İstanbul'da görülen rekor seviyeyi yorumlayan Paksoy, dikkat çeken notları paylaştı.

Yayının son bölümünde Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarında yaşanan hareketleri de yorumladı.