'Daha agresif faiz indirimi ihtimali var'

Bailey, Guardian gazetesine verdiği demeçte enflasyonla ilgili haberlerin iyi gelmeye devam etmesi halinde daha agresif faiz indirimleri şansı gördüğünü belirtti.

Haberin Devamı

BoE'nin gösterge banka faizi, Ağustos ayında borçlanma maliyetlerinde dört yıl sonra yapılan ilk indirimin ardından şu anda %5 seviyesinde bulunuyor. BoE, geçen ay faiz oranlarını sabit tuttu ancak yatırımcılar Kasım toplantısında çeyrek puanlık bir indirim daha bekliyor.