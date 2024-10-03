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Uzmanpara'Daha agresif faiz indirimi ihtimali var'
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'Daha agresif faiz indirimi ihtimali var'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, BoE'nin faiz oranlarını düşürme yaklaşımında biraz daha etkin olma ihtimali olduğunu söyledi.

03.10.2024 - 09:40 | | Foreks Haber
'Daha agresif faiz indirimi ihtimali var'

Bailey, Guardian gazetesine verdiği demeçte enflasyonla ilgili haberlerin iyi gelmeye devam etmesi halinde daha agresif faiz indirimleri şansı gördüğünü belirtti.

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BoE'nin gösterge banka faizi, Ağustos ayında borçlanma maliyetlerinde dört yıl sonra yapılan ilk indirimin ardından şu anda %5 seviyesinde bulunuyor. BoE, geçen ay faiz oranlarını sabit tuttu ancak yatırımcılar Kasım toplantısında çeyrek puanlık bir indirim daha bekliyor.

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