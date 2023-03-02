'Daha fazla faiz artırımı mümkün'

İspanyol televizyonu Antena 3'te yayınlanan bir programa katılan Lagarde, "Enflasyonun hala çok yüksek olduğu ortamda bu ay 50 baz puan faiz artırımı yapılması masada. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Enflasyonu aşağı getirmek için faizlerin daha yukarı çıkarılması gerektiğini belirten Lagarde, "Ancak tepe noktasının nerede olacağını henüz bilmiyoruz. Faizler bir süre için daha yüksek seviyelerde kalmalı" dedi.

Lagarde ayrıca yaptıkları faiz artırımlarının finansal piyasalara yansımasını istediklerini, bankaların faiz artışlarını mevduatlarına yansıtmaları gerektiğini de vurguladı.