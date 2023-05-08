'Daha fazla faiz artırımı gerekebilir'

Klaas Knot faiz artırımlarının etkilerini göstermeye başladığını, ancak enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımının gerekebileceğini söyledi.

ECB'nin şahin üyelerinden olduğu bilinen Knot, ECB'nin perşembe günkü Yönetim Konseyi toplantısında aldığı faiz artırım hızının 25 baz puana indirilmesi kararına katıldığını, ancak enflasyonun beklenenden daha ısrarcı olduğunun kanıtlanması halinde faizin halihazırdaki yüzde 3,25 seviyesinden yüzde 5'e kadar yükseltilmesine hala destek verebileceğini vurguladı.

Knot, "Uyguladığımız politika belirli bir gecikme ile çalışıyor. Attığımız adımların en büyük etkileri hala yolda" diye konuştu.