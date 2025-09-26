'Daha fazla faiz indirimi gerekecek'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, zamanla daha fazla faiz indirimi gerekeceğini, ancak Fed'in enflasyon kontrolü ile iş gücü piyasası istikrarı arasında denge kurmaya çalıştığı için çok hızlı hareket etmemek gerektiği konusunda uyarıda bulundu.



Western Bankers Forum'da konuşan Daly, mevcut faiz oranlarının ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olmaya devam etmesine rağmen, ekonomik manzara kademeli ayarlamalar gerektirdiğini belirtti.



Daly, "Bir uzlaşma noktasında bulunuyoruz" diyerek, faiz oranlarını çok hızlı düşürmenin enflasyonun ilerlemesini tehdit edebileceğini, ancak çok yüksek tutmanın iş gücü piyasasının daha da zayıflamasına yol açabileceğini vurguladı.