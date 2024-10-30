'Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir'

Schlegel, "Önümüzdeki çeyreklerde, orta vadede fiyat istikrarını korumak için daha fazla faiz indirimi gerekebilir" dedi.

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Bu yorumlar, SNB'nin Aralık ayındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine dair en son ipucu olarak görülebilir. Schlegel fiyat istikrarı hedefinin önemini vurgulayarak bunun refah ve büyüme için bir ön koşul olduğunu söyledi.

SNB'nin 2024 yılında ortalama %1, 2025 yılında %0.6 ve 2026 yılında %0.7 enflasyon tahminlerine işaret eden Schlegel, "İyi haber şu ki enflasyon tahminlerimiz uzun vadede fiyat istikrarı alanında enflasyonu gösteriyor" dedi.