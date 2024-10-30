Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir'
HaberlerUzmanpara'Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir'

'Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir'

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Martin Schlegel yaptığı açıklamada, SNB'nin fiyat istikrarını korumak için faiz oranlarını daha da düşürebileceğini söyledi.

30.10.2024 - 09:24 |
'Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir'

Schlegel, "Önümüzdeki çeyreklerde, orta vadede fiyat istikrarını korumak için daha fazla faiz indirimi gerekebilir" dedi.

Haberin Devamı

Bu yorumlar, SNB'nin Aralık ayındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine dair en son ipucu olarak görülebilir. Schlegel fiyat istikrarı hedefinin önemini vurgulayarak bunun refah ve büyüme için bir ön koşul olduğunu söyledi.

SNB'nin 2024 yılında ortalama %1, 2025 yılında %0.6 ve 2026 yılında %0.7 enflasyon tahminlerine işaret eden Schlegel, "İyi haber şu ki enflasyon tahminlerimiz uzun vadede fiyat istikrarı alanında enflasyonu gösteriyor" dedi.

Bursa'da moloz depolama alanında yangın!

Bursa'da moloz depolama alanında yangın!

Eskişehir'de dehşet: Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Eskişehir'de dehşet: Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü