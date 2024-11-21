'Daha hızlı faiz indirimleri gerekiyor'

Ramsden, "Para Politikası Komitesi'nin yayınladığı tahminlere göre büyümenin hızlanması ve enflasyonun önümüzdeki iki yıl boyunca %2'lik hedefin bir miktar üzerine çıkması makul. Ancak belirsizlikler göz önüne alındığında, dezenflasyonist sürecin son dönemdeki eğilimini sürdürmesinin de en az bu kadar muhtemel olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Ramsden, İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta, "Bu belirsizlikler azalır ve kanıtlar daha fazla dezenflasyonist baskıya daha açık bir şekilde işaret ederse, o zaman banka faizini düşürmek için daha az kademeli bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünürdüm" dedi.