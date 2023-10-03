'Daha kısıtlayıcı para politikası duruşu gerekli'

Catherine Mann enflasyonla mücadelede pes edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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Para Politikası Kurulu'ndaki en şahin üye olarak görülen Mann, BoE'nin geçen ay faiz artırım döngüsünü durdurmasının ardından faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgeye henüz ulaştığını söyledi.

Redburn Atlantic ve Rothschild tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mann, "Para Politikası Raporu'nun uzun bir süredir benim olası gördüğümden temelde farklı bir hikaye anlattığına inanıyorum. Benim hikayem daha dirençli bir iç talep ve daha kalıcı fiyat baskılarından oluşuyor ve bu da daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşu gerektiriyor" dedi.

Kendi enflasyon tahmininin BoE'nin enflasyon tahmin aralığını gösteren yelpaze grafiklerinin üst ucunda olduğunu ifade eden Mann, enflasyonun sürekliliğine ilişkin uyarılarını yinelediği konuşmasında "Ben bir şahinim" dedi.

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"Geçtiğimiz altı ay boyunca gördüğümüz veriler benim hikayemin faydalı bir hikaye olduğuna inanmamı sağladı ve bu nedenle şahin olarak oylarım bunu yansıttı" diye konuşan Mann, Birleşik Krallık ekonomisinin resmi istatistiklerin gösterdiğinden çok daha güçlü bir toparlanma yaşadığını gösteren revize edilmiş son verilere de işaret etti.

Mann politika yapıcıların "enflasyon şoklarının daha sık yaşanacağı bir dünya" ile karşı karşıya olduklarını ve daha güçlü fiyat artışının faiz oranlarının kalıcı olarak daha yüksek olması gerektiği anlamına geldiğini ifade ederken, "Gerçekten de para politikasının kısıtlayıcı olduğunu söyleyebiliriz, ancak bu durum çok yakın bir zamanda gerçekleşmiştir" dedi.