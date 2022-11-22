'Daha küçük oranlı faiz artışını destekliyorum'

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Mester, "Bir sonraki toplantıda 75 baz puandan yavaşlayabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili bir sorunum yok, bunun çok uygun olduğu görüşündeyim" dedi.

Mester, "Ancak ekonominin ilerlememiz için hangi hızda olmamız gerektiğini söylemesine izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Fed üst üste dört toplantısında faizde 75'er baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Ancak son toplantıdan sonra politika yapıcıları yapılan ayarları ekonominin sindirmesi için zaman tanımak amacıyla bundan sonra borçlanma maliyetlerinde daha küçük artışlara geçmeyi beklediklerinin sinyallerini vermeye başladı.

Fed'in gösterge faiz oranları şu anda yüzde 3,75-4 aralığında yer alıyor. Yatırımcılar Fed'in 13-14 Aralık'taki toplantısında büyük bir çoğunlukla 50 baz puanlık bir faiz artışı bekliyor.