'Destekleyici para politikası devam edecek'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin hedeflerinden hala çok uzakta olduğunu ve ekonomik toparlanma tam ve doğru şekilde yapılana kadar destekleyici para politikasının yürürlükte olacağını söyledi.

Northeastern Üniversitesi'nin etkinliğinde konuşan Daly, tüm ekonomiyi desteklemek için ayağının parasal gaz pedalında olmaya devam edeceğini belirtti.

Fed'in ilk faiz artırımını ne zaman yapması gerektiği konusundaki sorulara yanıt vermeyen Daly, destek tedbirlerinde erken geri çekilme olmayacağının altını çizdi. Daly, ancak Fed'in yüzde 2 enflasyon oranına doğru sürdürülebilir bir artış görmesi veya projeksiyonların bu enflasyon seviyesinin uzun bir dönem için aşılacağına işaret etmesi halinde cari politikasını değiştireceğini vurguladı.

Enflasyon endişelerinin politika kararları üzerinde etkisi olmaması gerektiğini belirten Daly, gelecek 10 yıl için gördüğü risklerin sadece zayıf enflasyon oranı ile ilişkili olduğunu ifade etti.