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Deutsche Bank, 2. çeyrekte zarar etti

Deutsche Bank, Postbank'ı devralmasıyla ilgili yasal hükümlerden darbe aldıktan sonra 2020'den bu yana ilk çeyrek kaybı olan 2024 yılının ikinci çeyrek döneminde net zarara uğradığını açıkladı.

24.07.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Deutsche Bank, 2. çeyrekte zarar etti

Alman kredi kuruluşu yaptığı açıklamada 2024 gelir hedefi olan 30 milyar euroya ulaşma yolunda ilerlediğini ve dava masraflarını hariç tutan üç aylık düzeltilmiş maliyetlerin de bu yılki rehberlikle aynı doğrultuda kaldığını söyledi.

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İkinci çeyrekte Deutsche Bank, geçen yılın aynı dönemindeki 763 milyon euro net kara kıyasla 143 milyon euro net zarar bildirdi. Buna 1,3 milyar euroluk Postbank dava hükmü de dahil edildi.

Nisan ayında Deutsche Bank, bir Alman mahkemesinin iddialarının bazı unsurlarının geçerli kabul edilebileceğini belirtmesinin ardından, on yıldan fazla bir süre önce satın aldığı resmi rakip banka Postbank'taki hissedarlara 1,3 milyar euroya kadar ödeme yapmak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.

Bankanın vergi sonrası karı bir önceki yılki 940 milyon eurodan 52 milyon euroya düşerken, geliri %2 artışla 7,59 milyar euroya yükseldi.

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