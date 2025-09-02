Deutsche Bank, Euro Stoxx 50'ye geri dönüyor

Endeks sağlayıcısı ISS Stoxx tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle Nokia, Stellantis ve Pernod Ricard'ın hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerden olumsuz etkilendi.

Deutsche Bank, 2018'den beri Euro Stoxx 50'den uzaktı. Avrupa'daki bankacılık sektöründeki bir 2025 rallisi beklentisi ve Deutsche Bank'ın son 12 ayda hisse değerini iki kattan fazla artırması, bankanın endeksteki yerini geri almasında etkili oldu.

Endeksteki bu değişiklikler, 22 Eylül'de Avrupa piyasalarının açılmasıyla birlikte yürürlüğe girecek olup, pasif fonların artan popülaritesi nedeniyle ana endekslerde yer almak şirketler için giderek daha fazla önem taşıyor.