Deutsche Bank'ın net karı azaldı

Deutsche Bank'ın hissedarlara dağıtılabilir net karı 1 milyar 31 milyon euro oldu. Kar bir önceki yıl 1 milyar 115 milyon euro olmuştu. Analistler 937 milyon euro civarında kar bekliyordu.

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Üçüncü çeyrekte gelirler yüzde 3 artarak 7,13 milyar euro oldu. Beklenti gelirlerin 7,1 milyar euro olacağı yönündeydi. Deutsche Bank tüm yılda gelirinin yaklaşık 29 milyar euro olacağını öngörüyor.

Banka kredi zarar karşılıklarının ikinci çeyrekteki 401 milyon eurodan 245 milyon euroya düştüğünü ve tüm yıl beklentileriyle uyumlu kaldığını söyledi.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, "Bu sonuçlar devam eden maliyet disiplini ile birlikte güçlü ve sürdürülebilir ticari büyüme ivmesini göstermektedir" dedi.