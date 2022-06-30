Deutsche Bank'tan Bitcoin tahmini

Bitcoin fiyatının ABD hisse senedi piyasasına çok yüksek korelasyonla hareket ettiğine dikkat çeken Deutsche Bank analistleri, Bitcoin fiyatının yıl sonuna kadar 28 bin dolara geri gelmesini bekliyor.

Deutsche Bank analistleri Marion Laboure ve Galine Pozrykova hazırladıkları raporda Bitcoin fiyatında yüzde 30'dan fazla bir ralli beklediklerini ortaya koydu. Ancak bu ralli yaşansa bile Bitcoin fiyatı kasım ayında gördüğü 69 bin zirvesinin yarısının bile altında olmaya devam edecek.

Kripto paraların kasım ayından bu yana S&P 500 ve Nasdaq 100 hisse senedi endeksleri ile giderek artan bir korelasyon ile hareket ettiğine dikkat çeken Deutsche Bank analistleri, S&P 500'ün yıl sonuna kadar ocak ayındaki seviyelerine gelmesini ve Bitcoin'in de bu hareketi takip etmesini bekliyor.