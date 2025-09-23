Canlı Borsa
Deutsche Bank'tan dolar beklentisi

Deutsche Bank'ın FX stratejistleri, ABD dolarının zayıf seyrini sürdürmesini beklediklerini söyledi.

23.09.2025 - 14:30 | | Foreks Haber
Banka, yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşacağını ve Fed'in yeni gevşeme döngüsü ile bağımsızlığına yönelik endişelerin doları daha da baskılayacağını öngördü.

Deutsche Bank analistleri, offshore hedging davranışlarında dolardan uzaklaşmaya yönelik büyük ve sürekli bir kayma gördüklerini belirtti. Ayrıca, Covid döneminden bu yana ilk kez mali ve arz tarafı farklılıklarının ABD yerine dünyanın geri kalanını desteklediğini ifade ettiler.

DXY dolar endeksi geçen hafta üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan 96,218'i görmesine rağmen toparlanarak son olarak 97,368 seviyesinde işlem gördü.

