Dev banka petrol tahminini düşürdü

Kış aylarında yaşanması beklenen COVID-19 salgını dalgasının petrol piyasasında yeniden dengelenmeyi rayından çıkarmasını değil ancak geciktirmesini beklediklerini ifade eden Goldman Sachs, 2021 yılı için petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

2021 yılı için brent petrolü tahminini 59,4 dolar/varilden 55 dolar/varile indiren Goldman Sachs, Batı Teksas petrolü için beklentisini de 55,9 dolar/varilden 52,8 dolar/varile düşürdü.

Global petrol piyasasında arz açığının gelecek yıl büyüyeceğini de öngören Goldman Sachs, 2021 ilk çeyrekte 0,9 milyon varil/gün olmasını beklediği arz açığının 2'nci çeyrek ile 4'ncü çeyrek arasında 1,4 milyon varil/güne çıkacağını tahmin etti.