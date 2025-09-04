Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin

Goldman Sachs’a göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına olan güvenin zedelenmesi durumunda ons altın fiyatı neredeyse 5.000 dolara kadar yükselebilir. Banka, yatırımcıların hazine tahvillerinden altına yönelmesi halinde bu senaryonun gerçekleşebileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Analistler, Fed’in siyasi baskılara maruz kalmasının yüksek enflasyon, hisse senedi ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüş ve doların rezerv para birimi statüsünde zayıflama gibi etkiler yaratabileceğini ifade etti. Bu ortamda altının, kurumsal güvene ihtiyaç duymayan bir değer saklama aracı olarak öne çıkacağı vurgulandı.

Goldman’ın yayımladığı notta, baz senaryo olarak altının 2026 ortasına kadar 4.000 dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Daha uç bir senaryoda fiyatın 4.500 dolara kadar çıkabileceği belirtilirken, sadece ABD’de özel sektörün sahip olduğu hazine tahvillerinin %1’inin altına yönelmesi durumunda fiyatın yaklaşık 5.000 dolara ulaşabileceği hesaplandı.

Altın, bu yıl %30’un üzerinde değer kazanarak güçlü bir performans sergiledi ve hafta başında rekor kırdı. Bu yükselişi merkez bankalarının alımları ve Fed’in faiz indirimine yaklaşması yönündeki beklentiler destekledi. Goldman Sachs, altını emtia piyasasında en güçlü "al" tavsiyesi olarak sürdürüyor.