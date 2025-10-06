'Dezenflasyon sürecine yeniden döneriz'
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, dezenflasyon sürecine gelecek yıl yeniden dönülmesini beklediğini söyledi.
06.10.2025 - 09:55 | | Foreks Haber
Son faiz indiriminin ardından politika faizinin nötr seviyeye biraz daha yaklaştığını belirten Jefferson, verilerin istihdam piyasasında yumuşamaya işaret ettiğini kaydetti.
Haberin Devamı
Jefferson ayrıca net göçteki azalmanın, işsizlik oranında daha fazla yükselişi sınırlayıcı bir rol oynadığını ifade etti.