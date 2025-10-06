'Dezenflasyon sürecine yeniden döneriz'

Son faiz indiriminin ardından politika faizinin nötr seviyeye biraz daha yaklaştığını belirten Jefferson, verilerin istihdam piyasasında yumuşamaya işaret ettiğini kaydetti.

Jefferson ayrıca net göçteki azalmanın, işsizlik oranında daha fazla yükselişi sınırlayıcı bir rol oynadığını ifade etti.