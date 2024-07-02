'Dezenflasyonist yola geri dönülüyor'
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dezenflasyon eğiliminin yeniden başlama işaretleri gösterdiğini söyledi.
02.07.2024 - 17:07 | | Foreks Haber
Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen forumda konuşan Powell, "Enflasyon konusunda 'oldukça ilerleme' kaydedildi. Dezenflasyonist yola geri dönülüyor" dedi.
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Powell, "Politika faizlerini düşürmeden önce daha emin olmak gerekiyor. Son dönemde gördüklerimize benzer daha fazla veri görmemiz gerekiyor" ifadelerini de kullandı.