Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen forumda konuşan Powell, "Enflasyon konusunda 'oldukça ilerleme' kaydedildi. Dezenflasyonist yola geri dönülüyor" dedi.

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Powell, "Politika faizlerini düşürmeden önce daha emin olmak gerekiyor. Son dönemde gördüklerimize benzer daha fazla veri görmemiz gerekiyor" ifadelerini de kullandı.