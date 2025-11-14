Canlı Borsa
'Dezenflasyonun sürmesini öngörüyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararlılıkla uyguladıkları politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve gelecek dönemde beklentilerin hedeflere yeniden yakınsamasını öngördüklerini bildirdi.

14.11.2025
Bakan Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentilerinin, kasım ayında da artış gösterdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sıkı para ve maliye politikası, hedef enflasyonla uyumlu yönetilen, yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz."

