Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nın 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan artarak 109,2'ye yükselirken, ithalat beklenti endeksi 5,8 puan azalarak 109,3 olarak belirlendi.

08.01.2026 - 11:02 | | AA
Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan arttı. Geçen yılın son çeyreğinde 105,3 seviyesinde olan endeks, ilk çeyrekte 109,2'ye ulaştı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 7,9 puan arttı.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi azalış, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi artış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 5,8 puan azalarak 109,3 seviyesinde hesaplandı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 8 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi azalış, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

