Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 geriledi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,2, yakıtlarda yüzde 36,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 düştü.

İthalat birim değer endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 9,4 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, yakıtlarda yüzde 36 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 azalış kaydetti.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 azaldı

İhracat miktar endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4 artarken, yakıtlarda yüzde 34,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 geriledi.

İthalat miktar endeksi temmuzda 2019'un aynı ayına göre yüzde 3,1 yükseldi. Endeks söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1 ve yakıtlarda yüzde 6,7 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre haziranda 147,6 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 12,4 artarak temmuzda 165,9'a çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Temmuz 2019'da 166,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, bu yılın temmuz ayında 168,5'e ulaştı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre haziranda 124,3 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 5,7 artarak temmuzda 131,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de Temmuz 2019'da 130,2 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 6,4 artarak bu yılın temmuz ayında 138,5 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl temmuzda 103,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,9 puan artarak bu yılın temmuz ayında 112,4 oldu.