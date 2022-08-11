Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %7,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,2, yakıtlarda %89,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,1 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %12,4 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %6 ARTTI

İhracat miktar endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %23,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,6, yakıtlarda %15,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,2 yükseldi.

İhracat miktar endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %6,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %34,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %28, yakıtlarda %152,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,1 yükseldi.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %35,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %3,6 ARTTI

İthalat miktar endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %34,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,9 artarken, yakıtlarda %12 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %2,5 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Mayıs ayında 146,8 olan ihracat miktar endeksi %6 artarak 2022 yılı Haziran ayında 155,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 yılı Haziran ayında 145,4 olan ihracat miktar endeksi %6 artarak 2022 yılı Haziran ayında 154,2 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Mayıs ayında 115,3 olan ithalat miktar endeksi %2 azalarak, 2022 yılı Haziran ayında 113 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 yılı Haziran ayında 108,8 olan ithalat miktar endeksi %3,6 artarak 2022 yılı Haziran ayında 112,7 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI HAZİRAN AYINDA 76,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Haziran ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,6 puan azalarak, 2022 yılı Haziran ayında 76 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 15,7 puan azalarak 75,3 oldu.