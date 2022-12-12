Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,9 ve yakıtlarda %34,2 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,1 ARTTI



İhracat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,5, yakıtlarda %29,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %8,3 ARTTI



İthalat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %4,7 ve yakıtlarda %35,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,1 azaldı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %21,3 ARTTI



İthalat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,5, yakıtlarda %1,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %15,2 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %2,8 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Eylül ayında 156,2 olan ihracat miktar endeksi %2,8 azalarak 2022 Ekim ayında 151,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 Ekim ayında 160,7 olan ihracat miktar endeksi %1,1 artarak 2022 Ekim ayında 162,5 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %4,5 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Eylül ayında 116,2 olan ithalat miktar endeksi %4,5 artarak 2022 Ekim ayında 121,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 Ekim ayında 95,9 olan ithalat miktar endeksi %21,3 artarak 2022 Ekim ayında 116,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI EKİM AYINDA 74,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ekim ayında 79,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 4,8 puan azalarak 2022 yılı Ekim ayında 74,4 oldu.