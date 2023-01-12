Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %10,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,6, yakıtlarda %36,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,8 AZALDI

İhracat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %9 ve yakıtlarda %3,5 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %9,8 ARTTI



İthalat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,6 ve yakıtlarda %40 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,7 azaldı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %3,8 ARTTI



İthalat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %13 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,3 ve yakıtlarda %15,8 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,9 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Ekim ayında 151,6 olan ihracat miktar endeksi %3,9 azalarak 2022 Kasım ayında 145,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 Kasım ayında 157,5 olan ihracat miktar endeksi %3,8 azalarak, 2022 Kasım ayında 151,6 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,1 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Ekim ayında 120,9 olan ithalat miktar endeksi %2,1 azalarak 2022 Kasım ayında 118,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Kasım ayında 115,1 olan ithalat miktar endeksi %3,8 artarak, 2022 Kasım ayında 119,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI KASIM AYINDA 78,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Kasım ayında 81,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 2,8 puan azalarak, 2022 yılı Kasım ayında 78,8 oldu.