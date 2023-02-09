Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,9, yakıtlarda %27,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,6 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %4,9 arttı. Endeks 2022 yılında bir önceki yıla göre %7,9 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,7 AZALDI



İhracat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,2 ve yakıtlarda %10,5 arttı.



İhracat miktar endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %2,1 azaldı. Endeks 2022 yılında bir önceki yıla göre %4,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %8,6 ARTTI



İthalat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,3, yakıtlarda %33,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,8 azaldı.



İthalat birim değer endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %9,2 arttı. Endeks 2022 yılında bir önceki yıla göre %23,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %3,3 ARTTI



İthalat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %32,9 ve yakıtlarda %14,6 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,1 arttı.



İthalat miktar endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %8,3 arttı. Endeks, 2022 yılında bir önceki yıla göre %8,2 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %8,6 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Kasım ayında 145,8 olan ihracat miktar endeksi %8,6 artarak 2022 yılı Aralık ayında 158,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 yılı Aralık ayında 160,5 olan ihracat miktar endeksi %0,3 artarak 2022 yılı Aralık ayında 160,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,9 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Kasım ayında 118,7 olan ithalat miktar endeksi %2,9 artarak, 2022 yılı Aralık ayında 122,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 yılı Aralık ayında 124,3 olan ithalat miktar endeksi %6,5 artarak, 2022 yılı Aralık ayında 132,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI ARALIK AYINDA 81,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Aralık ayında 82,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 1,3 puan azalarak 2022 yılı Aralık ayında 81,5 oldu.



Dış ticaret haddi 2022 yılı dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 3,2 puan azalarak 77,9 oldu. 2022 yılında ise önceki yıla göre 11,1 puan azalarak 74,8 oldu.