Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %12,5, yakıtlarda %12,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi %5 arttı

İhracat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,5, yakıtlarda %32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi %0,1 arttı

İthalat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,6 ve yakıtlarda %4,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi %20,5 arttı

İthalat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %19, yakıtlarda %4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %22,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %4,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Aralık ayında 156,1 olan ihracat miktar endeksi %4,5 azalarak 2023 Ocak ayında 149,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 Ocak ayında 130,6 olan ihracat miktar endeksi %0,9 artarak 2023 Ocak ayında 131,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %8,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Aralık ayında 123,1 olan ithalat miktar endeksi %8,6 artarak 2023 Ocak ayında 133,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 Ocak ayında 111,3 olan ithalat miktar endeksi %16,7 artarak 2023 Ocak ayında 129,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2023 yılı Ocak ayında 80,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Ocak ayında 76,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 3,8 puan artarak 2023 yılı Ocak ayında 80,2 oldu.